ИПБ: Поискалите рушвет от екипа на Роби Уилямс не са изолиран случай, а добре организирана престъпна група

Институт за пътна безопасност (ИПБ) излезе със становище относно случая със задържаните служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

"Труд news" припомня, че представители на ведомството бяха задържани за искане на подкуп от екипа, който е подготвял концерта на мега звездата Роби Уилямс в София. Това се е случило, след като те били спряни за проверка.

Срамната ситуация доби международен отзвук. Редица световни медии също съобщиха, че български служители от транспортното ведомство са поискали рушвет от бригадата, която се занимава с организационната част на музикалното събитие.

Абсурдният казус обаче не приключи само със задържането на служителите.

Малко след като бяха арестувани в домовете им криминалистите откриха 40 000 евро и 5 000 лева, за които се предполага, че са натрупани именно от подкупи. По думите на ИПБ става дума не за изолиран случай, а за добре структурирана престъпна група, която отдавна трупа пари от подкупи.

Ето и цялото становище на ИПБ:

"Институтът за пътна безопасност категорично се противопоставяме на опитите този случай да бъде представен като изолиран инцидент или „нелепо поведение“ на отделни инспектори.

Налице са редица признаци, които сочат, че става дума за системна, добре организирана практика, която носи характеристиките на организирана престъпна група, действаща под прикритието на държавна институция – в случая Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Фактите:



• Двамата инспектори са действали уверено и с чувство за безнаказаност пред няколко свидетели – водачи на МПС.

• При задържането е открита значителна сума пари, което говори за системност в действията им.

• В рамките на последните шест месеца Институтът за пътна безопасност, както и други неправителствени организации и граждани, са подали множество сигнали за корупционни практики в ИААА.

• Въпреки това, до момента от страна на Министерството не са предприети конкретни действия – не е уволнен нито един служител по линия на корупция.

• Министър Караджов отказа предложения за включване като наблюдатели от НПО при проверките на инспектори от ИААА – мярка, която можеше да повиши прозрачността и общественото доверие.

• Беше направен опит случаят да бъде потулен и да не достигне до обществеността.

• Министър Караджов е включил в екипа си лица, които вече са били замесвани в подобни скандали в миналото и са били освободени от длъжност.

. Процедурите по дисциплинарните производства за уволнение на държавен служител са с ясно разписан срок и правила. Всеки опит за прибързано действие, извън установената правна рамка, може да бъде обявен от съда за незаконосъобразен. Така се печели мълчание на задържаните.

На база гореизложеното, Институтът за пътна безопасност счита, че в Министерството на транспорта и съобщенията е налице сериозен риск от функциониране на добре организирана корупционна схема. Това следва да бъде обект на незабавно разследване от страна на компетентните органи.

Настояваме за:



1. Независима и прозрачна проверка на дейността на ИААА с участие на външни експерти;

2. Публичен отчет на предприетите от МТС действия по случая;

3. Пълна ревизия на кадровата политика и назначенията, извършени от министър Караджов.

Пътната безопасност и доверието в институциите не могат да съществуват при системна корупция и безотчетност", пишат от организацията на Богдан Милчев.