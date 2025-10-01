Борислав Гуцанов: Ще предложа майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат на 1100 лв.

Още по темата: 1200 лева обезщетение за втората година майчинство предлага министър Гуцанов 29.05.2025 17:27

Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства

Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посети Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.

„Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още министърът. „Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства. Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете. Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа”, каза още Гуцанов.