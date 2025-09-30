Илияна Йотова: Националите ни по волейбол върнаха духа на единството

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че победата на националния ни отбор по волейбол е събудила у българите чувство за единство, смелост и самочувствие, а успехът на параспортиста Ружди Ружди с шеста световна титла е доказал, че човешкият дух не познава граници.

„Момчетата ни донесоха всичко ново, от което имаме толкова нужда – всички ние. Да се почувстваме обединени, да се почувстваме като едно, да имаме смелост, самочувствие, дързост, да имаме достатъчно хладнокръвие, за да се борим с трудностите, дори тогава, когато победата изглежда невъзможна", каза още Йотова.

"Но този ден накара не само нас, българите, но и целия свят да заговори за българския спорт. Нека не забравяме, че този ден донесе и нова шеста световна титла на Ружди Ружди – един невероятен човек, параспортист, който ни накара да въздъхнем дълбоко и да кажем, че няма нищо невъзможно пред човешкия дух. Благодаря!“, допълни Йотова.