Митов: От началото на годината до момента са образувани 155 досъдебни производства във връзка с хакерски атаки и измами в интернет

От началото на годината до момента са образувани 155 досъдебни производства във връзка с хакерски атаки и измами в интернет, съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на среща от националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас, която се провежда в Бизнес инкубатора в Кърджали.

Това показва, че дори да не е доста очевидно, тази битка върви и има криминални групи и елементи, които да се възползват от ситуацията, но в същия момент институциите дават отпор, за момента успешно, коментира Митов.



Той допълни, че въвеждането на общоевропейската валута е резултат от многогодишни национални усилия на редица правителства в България. И подчерта, че въвеждането на еврото ще даде възможност българската икономика да бъде разглеждана като много по-стабилна и много по-конкурентоспособна - икономика, която заслужава все повече да се инвестира в нея.

"Изобщо не е маловажно да си член на Шенген и на еврозоната. Това създава увереност и сигурност при инвеститори, които се оглеждат за възможни нови дестинации, където да инвестират своите усилия, възможности, да създават нови работни места", каза още Митов.

Пред присъстващите министърът подчерта, че едно от най-важните неща от перспективата на МВР е българските граждани да знаят, че има фиксиран курс за въвеждане на еврото.

Чрез представителите на местната власт, както и чрез медиите, Митов призова хората да не се поддават на опити за измама, като предупреди за евентуални опити от хора, които ще се представят за банкови или полицейски служители, предлагайки уж по-изгодно превалутиране.

По линия на работата на МВР в процеса на въвеждане на еврото той отчете, че до 23 септември са проведени над 2000 разяснителни кампании сред уязвими групи, над 1200 срещи с административни ръководители на Български пощи и банки. С оглед на ефективната защита на българските граждани от измами, свързана с процеса на смяна на българските левове с евро, са създадени 31 екипа в страната, които ще отработват получени сигнали за опити за измама.