Станислав Стоянов: Изпълняваме волята на хората, които искат българския лев. Пуснахме жалба в съда на ЕС

"Възраждане“ внесе искане в Европейския съд в Люксембург за анулиране на приемането на България в еврозоната от януари 2026 година и това е поредната стъпка, която "Възраждане“ предприема в справедливата борба да съхраним българския лев. На практика с това решение ние изпълняваме желанието на много граждани, които ни умоляват и към момента да направим всичко възможно да се противопоставим на решението за влизане в еврозоната".

Това каза по БНР Станислав Стоянов, ръководител на делегацията на "Възраждане“ в Европейския парламент и председател на партията "Европа на суверенните нации":

"По отношение на документите всъщност според нас става дума за нарушение на договора за функциониране на Европейския съюз. Има някои регламенти, свързани със статистиката. Знаете, че това беше изключителен дебат. Имаше много проблеми и по всеобщо мнение статистиката, която беше отчетена, не отговаря на реалната такава. Знаете, че представители на "Възраждане“ поискаха повече информация относно процедурите, относно суровите данни и това беше отказано от Националния статистически съюз, така че ние считаме, че там има сериозни основания да се сезира съда".

В интервю за предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт" ръководителят на делегацията на "Възраждане“ в Европейския парламент коментира и темата за искане на вот на недоверие на българското правителство:

"Няма ли обединение, няма да има успех. В крайна сметка МЕЧ трябва да обяснят защо на практика пазят правителството, защо отхвърлят проблема с водната криза като достатъчен за искане на вот на недоверие. Този проблем ще се задълбочава. Той се трупа от години, от десетилетия. Скоро ще има много области, които ще са на воден режим, така че ни трябват спешни мерки и то мерки, които са стратегии, целенасочени за години напред, защото проблемът е много дълбок".