ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие, внесен от "Възраждане" заради водната криза

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза. Това съобщи Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", депутат от ПП-ДБ, по БНР.

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани. Трябва да бъдат внимателно използвани и добре мотивирани. Не трябва да се пракалява с тях. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента".

Безводието не е нещо, което може да се реши за един месец, смята Божанов. Той обаче го определя като следствие от "завладяването на държавата и нелигитимното упражняване на властта".

Съпредседателят на "Да, България" анализира случващото се в управляващата коалиция и отправената остра критика от страна на Бойко Борисов към премиера Желязков и министрите на БСП, които имат отношение към решаването на водната криза в Плевен.

"Напрежение при управляващите има и се вижда. То се усили след вота на недоверие. Но опитът на Борисов да признае за петимата премиери е опит да замаже кой е реален премиер – това е Пеевски".

Това напрежение ще продължи, прогнозира Божанов. "Трупа се един гняв. Къде и кога това ще ескалира никой не може да предскаже".

Ако Борисов е искал да се еманципира от Пеевски, имаше тази възможност на два пъти в последната година и половина, заяви депутатът от ПП-ДБ.

"Първият път беше при ротацията, когато нашето условие беше ВСС да не бъде избиран със задължителното участие на ДПС.

Втората възможност беше при преговорите в началото на това НС. Тогава отново поставихме редица мерки за върховенството на закона и премахване инструментите на Пеевски. Борисов отново избра Пеевски.

Сега това, което виждам, е комбинация от напрежението и някаква доза театър".