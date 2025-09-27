Томислав Дончев: Най-голямата щета е, че омразата се превърна в основна съединителна тъкан в българското общество

Най-голямата щета е, че омразата се превърна в основна съединителна тъкан в българското общество, заяви Томислав Дончев от ГЕРБ.



"Всички се мразят- селяните гражданите, гражданите селяните, ниските-високите", каза той.

Дончев откри заедо с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов форум на младежката структура на партията.



По думите му, толкова се мразят българите, че вече се мразят себе си.

Томислав Дончев напомни, че колкото повече се повтаря на някой, че е тъп, ще стане тъп.

"Ако ние по цял ден се обясняваме колко сме грозни, черни, некадърни, ще се превърнем в такива", напомни той.

"Перманентната омраза означава, че си жертва, а жертвата е комфорт", каза Дончев пред младежите от ГЕРБ.