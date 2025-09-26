Атанас Атанасов: Палежът в Чурек е недопустим акт на вандалщина

"Недопустим акт на вандалщина и опит за сплашване" – така организационният секретар на БСП и народен представител Атанас Атанасов определи умишления палеж на автомобила на доскорошния кмет на с. Чурек, община Елин Пелин и член на БСП Татяна Михайлова. Във фейсбук Атанасов остро осъди нападението, благодари на МВР за бързата реакция и настоя за разкриване и наказване на извършителите.



Недопустимият акт бе извършен вечерта на 25 септември, когато автомобилът на Михайлова бе подпален пред дома ѝ. "Таня Михайлова е сред най-активните общественици в Чурек – последователно изнася на дневен ред проблемите на селото и работи за намиране на решения в полза на местните жители. Именно тази нейна активност прави нападението още по-тревожно и будещо възмущение", коментира още Атанасов. По думите му заедно със структурата на БСП Елин Пелин подкрепят категорично Михайлова. "Няма да позволим прояви на насилие и страх да спрат усилията ни да защитаваме правата и интересите на хората от Чурек и цялата община", подчерта още Атанас Атанасов.



Организационният секретар отправи специална благодарност към МВР и РУ – Елин Пелин за незабавната им реакция и професионалната работа по случая и изрази очакване разследването да бъде проведено бързо и безкомпромисно, а извършителите на този акт да бъдат разкрити и наказани с цялата строгост на закона.