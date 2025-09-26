Цончо Ганев: МЕЧ искат лично Костадинов да им се моли за вот на недоверие срещу правителството

България се намира в странна ситуация, в която правителството на Пеевски и Борисов е на път да падне. Това заяви депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев.



„Няколко областни градове са с режим на водата. Още юли месец възраждане подготви вот на недоверие заради водната криза. Тогава се консултирахме с всички партии в опозиция, само „Величие” се подписаха. Пет гласа са нужни за внасяне на вот на недоверие по тази тема. Аз и адв. Петров отидохме в стаята на МЕЧ, а от тяхна страна се изтъкна - лично Костадинов да им се бил молил и те щели да помислят. Няма аргументи за доводи, искат да им се моли някой“, обясни той.

„Асен Василев отказва, Кирил Петков отказва, Мирчев отказва, АПС отказват, отказва и Радостин Василев. Тук стигаме до основната тема – не е важно кой какво говори, а какво прави с действията си. Ние подкрепяме всички вотове на недоверие, колкото и да са несъстоятелни. МЕЧ отказва да даде пет гласа и да тръгнем на дебат за сваляне на правителството“, каза още Ганев.

По думите му се наблюдава срутване на управляващата коалиция: „Тя се срутва отвътре. Правителството е готово да падне, а опозицията отказва да има вот на недоверие.”

За провала на кворума в НС в три поредни дни, Ганев обясни: „Ние от един месец не сме в парламента, защото този парламент е несъстоятелен. Дори когато имаше кворум предните седмици, парламентът заседаваше от 9 до 11 часа, приеха се закони, доунищожаващи пощите и БДЖ. Този парламент трябва да си отиде и да правим нови избори. Не е наше задължение да правим кворум, ние сме на терен в избирателните си райони.“