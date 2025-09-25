Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Ако аз бях премиер безводието  нямаше да е проблем

“Ако бях премиер сега, щеше да има трима министри в Плевен и вече да се решава водната криза там. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той уточни, че критиката му е първо към премиера, после и към ресорните министри, защото те са на негово подчинение.

“Не сме трима, петима премиери сме - и Слави Трифонов е премиер, и Атанас Зафиров, и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Можеше да има само един в мое лице”, каза Борисов след като бе категоричен, че за ГЕРБ сега е най-доброто време за избори.

“По-изгодно време за ГЕРБ да отидем на избори от сега няма. Всички социологически агенции показват, че ГЕРБ сме двойно повече от втория”, каза Борисов по повод последните социологически данни, според които партията запазва електорат от над 26%, при по около 13% за останалите с най-голяма подкрепа.

Според него има опасност за евросредствата по ПВУ. “Затова на българския казан в ада дявол не стои. Няма държава, в която собствените є граждани да искат да спрат пари, както тук за България. Четири години нищо не беше направено по плана, но плащания при всички случаи ще дойдат”, каза Борисов.