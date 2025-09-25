“Възраждане” събира подписи срещу Киселова

ПП подкрепят, ДБ се разграничиха

“Възраждане” обяви, че събира подписи за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост на парламента заради “системно неизпълнение на задълженията”. За да бъде внесено искането са нужни 80 подписа. От ПП обявиха, че поддкрепят искането, но от ДБ се разграничиха.

Инициаторите ще водят преговори с ГЕРБ, БСП, ИТН и “ДПС-Ново начало”. Последен повод за инициативата е възражението на “Възраждане” срещу разпределението от Киселова на комисии на законопроектите, с които се отнемат правомощията на президента да издава указ за назначаване ръководителите на службите. Те не са отнесени към Комисията за контрол на службите, която би трябвало да е водеща, тъй като в момента тя е ръководена от “Възраждане” и докладите е нямало да бъдат положителни.

От своя страна Наталия Киселова коментира, че събирането на подписи е периодично усилие на различни парламентарни групи, които не са я подкрепили, за да консолидират опозицията около себе си.

“Аз съм един от 240 и се стремя да бъда достатъчно обективна с всички парламентарни групи. Когато идват да търсят съдействие или да разрешим възникнал въпрос, се старая да съдействам на всички”, коментира председателят на парламента.