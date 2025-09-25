Радев: Говори се усилено за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да изградим стена срещу покварата във властта

Безпилотните системи придобиват все по-важно място в изграждането на съвременни отбранителни способности. Необходима е неотложна нормативна промяна, която да стимулира Министерството на отбрана да взаимодейства с българската отбранителна система за развой и придобиването на дронове.



Това заяви президентът Румен Радев, който посети учебния център на Сухопътни войски "Люляк" в Стара Загора, където се провежда състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски "Ястребово око 25".



"Говори се усилено за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски. Неговият метод на действие е срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да си му ортак, какъвто е мандатоносителят. Та се превръщаш в негов шут и обслужващ персонал в парламента, до каквото роля се сведоха някои от ръководствата на политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат. Да загърбиш достойнството и името си, заради съблазънта от моркова и страха от тоягата. Един ден, когато амбициите на Пеевски да погълне цялата държава, се сринат под тежестта на собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля", завърши президентът Радев.