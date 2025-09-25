Борисов за доносите на ПП в ЕП: На българския казан в ада дявол не стои

Само 104 депутати се регистрираха в началото на днешния парламентарен ден. Така началото на пленарното отново беше провалено.

"Всички искат да са интересни. Колективната безотговорност е така. Знаят, че има делегация в Япония, във Франция, в Щатите и заради това правят тези номера.

Според него има опасност да изгубим пари по ПВО заради "Обнови Европа" в ЕП и писмата, които изпращат за ареста на Благомир Коцев.

"Затова на българския казан в ада дявол не стои. Няма държава, в която собствените й граждани искат да отидат и да спрат парите за нея", допълни Борисов.

"Типична черта е на ПП да не се интересуват какво ще стане утре, а само от оцеляването си", коментира още той. "Те не се интересуват нито от държава, нито от плащания, нито от какво ще стане утре."

По думите му той не може да коментира съда и оставянето на Коцев в ареста. "Бил съм в подобна ситуация, съчувствам му, но това е решение на съда. Няма значение дали си арестуван веднъж за 24 часа или за месец - това е като да те изнасилят веднъж или няколко пъти. То все си изнасилен", обясни Борисов.

ГЕРБ са пъти пред другите по социологически проучвания. За нас е най-изгодно да има избори. Ако бях премиер сега щеше да има трима министри в Плевен. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. В Перник двама министри живяха там, каза той и добави, че в Плевен не се реагира адекватно и просто не може да пише писма.



"Първо критиката ми е към премиера. Казах му, разбира се, че там трябва да се реши незабавно проблемът, но като свършат в Щатите - ще видим...", заяви Бойко Борисов.

