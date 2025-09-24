Ето какво решава Министерски съвет утре, 25 септември 2025 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в четвъртък, 25 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

3. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и утвърждаване на Протокола от IX-ата сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведена в периода от 16 до 18 юли 2025 г. в София.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

4. Проект на Решение за приемане на актуализиран Национален план за въвеждане на еврото в Република България.

Внася: министърът на финансите

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2025 г.

Внася: министърът на финансите

6. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2007 г.

Внася: министърът на финансите

7. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 1 и 2 септември 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на външните работи

8. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 16 септември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

9. Проект на Решение за приемане на Национален план на Република България за 2025 г. за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни и за одобряване на Отчет за изпълнението на Националния план за 2024 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Свищов, област Велико Търново.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за сключване на приятелски споразумения по делата „Богданов срещу България“ (жалба № 17939/21), „Колев срещу България“ (жалба № 33717/21), „Стаев срещу България“ (жалба № 42248/21), „Етрополски срещу България“ (жалба № 8755/22) и „Карагюлев срещу България“ (жалба № 31481/22) пред Европейския съд по правата на човека.

Внася: министърът на правосъдието

13. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Постановление за откриване на Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Георги Тодоров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Решение за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2025 - 2027 г.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за изменение и допълнение на решения на Министерския съвет.

Внася: министърът на образованието и науката18. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

19. Проект на Решение за одобряване участието на Република България с национален щанд на Международното изложение за хранително-вкусова промишленост, земеделие и градинарство „Зелена седмица 2026“, което ще се проведе в периода от 16 до 25 януари 2026 г. в гр. Берлин, Федерална република Германия.

Внася: министърът на земеделието и храните

20. Проект на Решение за учредяване на възмездно право на ползване за срок десет години за извършване на дейности по контрол и опазване на околната среда - от държавни органи, когато това е свързано с дейността им, върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, с идентификатор 48489.25.753 в гр. Монтана, община Монтана, област Монтана.

Внася: министърът на земеделието и храните

21. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие“, проведено в периода от 7 до 9 септември 2025 г. в Копенхаген.

Внася: министърът на земеделието и храните

22. Проект на Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Северна Македония и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. и по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г.

Внасят: министърът на здравеопазването министърът на външните работи

23. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 3к, параграф 5а, буква „б“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

24. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, части „Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“, което ще се проведе на 29 и 30 септември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

25. Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“.

Внася: министърът на културата

26. Проект на Решение за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Азербайджан за периода 2025 - 2029 г.

Внася: министърът на културата

27. Проект на Решение за приемане на Доклад за младежта за 2023-2024 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

28. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.

Внася: министърът на икономиката и индустрията