Росен Желязков: Българското правителство не може да се меси в работата на независимия съд

Българското правителство не може да се меси в работата на независимия съд. Това заяви министър-председателят Росен Желязков.

В Ню Йорк, където участва в работата на юбилейната сесия на Общото събрание на ООН, премиерът коментира новината, че партията „Обнови Европа“ е поискала от Европейската комисия да замрази парите за България по ПВУ. Поводът за това искане е оставането в ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Премиерът Желязков посочи, че винаги когато голяма политическа група в Европейския парламент се обръща към Европейската комисия с конкретни искания трябва да им бъде обърнато необходимото внимание.

„Ще разгледаме внимателно аргументите“, обеща той и добави: „Важното е да се знае, че правителството никога и по никакъв повод не се е намесвало в работата на независимия български съд. В този смисъл ще вземем политическите изводи от това, което се твърди, ще гледаме сериозно“.

Министър-председателят заяви, че реакцията на българското правителство ще бъде обобщена от вицепремиера Томислав Дончев в рамките на днешния или утрешния ден.