Илияна Йотова: Тече кампания срещу президентската институция заради високия рейтинг на Румен Радев

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че продължава да очаква „солидни и сериозни аргументи“ защо се правят опити за отнемане на правомощията на президентската институция и за промяна на правилата за службите.

„Това ще завърши така, както реши мнозинството, но е видно, че то изобщо не е стабилно“, каза Йотова, но подчерта, че подобен опит вече е бил правен и впоследствие е бил отменен. По думите ѝ цялата кампания е насочена лично срещу президента Румен Радев и срещу институцията, която той представлява, мотивирана от страха от високия му рейтинг.

Йотова коментира и израза „държава с главно Д“, използван от лидера на ДПС Делян Пеевски, като заяви, че тепърва предстои да се види какво означава това в действията на управляващото мнозинство и в парламента. Според нея именно реакциите на депутатите ще бъдат показателни за това дали ролята на държавността ще бъде укрепена или отслабена. „След тези изявления сякаш нараснаха противоречията и конфликтите вътре в управлението“, отбеляза тя.

„Като български гражданин си пожелавам стабилизация на страната“, каза Йотова, изразявайки опасения, че интригите и кризите могат да се стоварят върху гърба на хората. Тя подчерта, че много от обещанията на управляващите – за контрол върху цените и по-добра икономическа среда – все още не са изпълнени.

Запитана за случая с млад българин, изпратен в Украйна, Йотова призова за повече спокойствие и изясняване на всички факти – неговото гражданство и позицията на българското посолство в Киев – преди да се вземат окончателни решения. „Не смятам, че е нормално президентът да среща толкова брутална реакция от страна на външния министър, когато поставя въпроси, свързани с български граждани (бел.ред. Георг Георгиев нарече държавния глава популист)“, каза тя.