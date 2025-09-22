Петър Волгин: Украинската православна църква е подложена на гонения, целта е да бъде забранена

„Днес говорим за християнската вяра и духовенството, и за руското влияние сред духовенството в Европейския съюз. А би трябвало да се поинтересуваме и за това, което се случва с християнското духовенство в Украйна, какво се случва с Украинската православна църква (УПЦ), най- голямата християнска църква на територията на Украйна.“

Този въпрос повдигна българският евродепутат Петър Волгин в Специалната комисия относно европейския щит за демокрацията (EUDS). Комисията обсъждаше темата за руското влияние върху духовенството в страните от бившия съветски блок.

„Веднага след началото на войната в Украйна УПЦ заяви, че прекъсва връзките си с Московската патриаршия и осъжда войната. Независимо от тази действия вече три години и половина УПЦ е подложена на гонения от страна на властите в Киев, а храмовете й са отнемани в полза на близката до украинските власти официозна църква“, припомни Петър Волгин и даде следните примери:

„На 17 октомври 2024 година маскирани въоръжени лица нахлуват на територията на катедралния храм „Св. Архангел Михаил“ на УПЦ в Черкаси по време на нощна литургия. Енориашите, опиталите се да окажат съпротива на нападателите, са обиждани и бити. Черкаският и каневски митрополит Теодосий е пребит и е приет в болница.

На 7 май 2024 г. на Запорожкия и Мелитополски митрополит Лука е наложен двумесечен домашен арест и носене на електронно средство за контрол.

На 22 януари 2024 г. Викарийният епископ на Черновицко-Буковинска епархия на Украинската православна църква е жестоко пребит на територията на Банченския манастир в Украйна.“

Евродепутатът от „Възраждане“, който е и член на групата „Европа на суверенните нации“, уточни в своето изказване, че това са само няколко от многото случаи на преследвания на свързани с Украинската православна църква клирици и обикновени миряни. Волгин поясни, че крайната цел на всички тези действия е Украинската православна църква да бъде забранена.

„Преди година в Украйна беше приет специален закон, който създаде юридическите основания за тази забрана. Припомням, че член 10 от Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира правото на хората да изповядват своята религия или убеждения. Напоследък всички много сме се разбързали да приемем Украйна за член на Евросъюза. Дали обаче действията на Киев по отношение свободното изповядване на религиозните вярвания отговарят на принципите на Европейския съюз?“, завърши с риторичен въпрос изказването си Петър Волгин.

От групите ЕНП и „Социалистите и демократите” изразиха схващането, че Русия използва Православната църква за оперативна база в сърцето на Европа. И че Европа не осъзнава добре, че Русия злоупотребява с Православната църква и я ползва за водене на хибридна война. Чуха се и радикални изказвания, че Европа трябва да прогони шпионите-духовници от територията си.