Борисов смъмри Пеевски за самочувствието, той се обяви за гарант на властта (Обзор)

“Държава с главно “Д” раздели лидерите

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Никой от нас няма право да говори: “Аз”, “Аз съм гарант” или “От мен зависи”

Правителството е на България, много трудно сглобено след осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП.

Никой от нас няма право да говори: “Аз”, “Аз съм гарант” или “От мен зависи”, защото всеки от нас може да го каже. Да, това е критика към Делян Пеевски.

Единственото, което мога да критикувам е, че самочувствието, когато се превърне в самонадеяност, е много опасно, особено в политиката. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го предадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Научих го по трудния начин, години наред и се поправих. Това е, може би, ранният Борисов. През 2004-2005 г. моето самочувствие беше на самодостатъчност. Тези момчета всичките са млади в политиката.

Премиерът и кабинетът са излъчени и всеки един ден и час престой в кабинета се дължи на мнозинство, което се прави в парламента. Така че обидите към Желязков не са основателни, защото той е подвластен на тази подкрепа от парламента.

Дори колегите от ППДБ нямат план, всички искат да разрушат нещо, но нямат план как после това да се възстанови.

Така е конструирана в момента цялата политическа система у нас, че не сме си самодостатъчни. Дори и Радев не си е самодостатъчен, нека да направи партия, ако направи. Без ГЕРБ не може да се направи правителство, затова седим в него, защото не мога да измисля нищо по-добро.

Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите - с месеци. А как беше по време на сглобката - една година еднолично назначени служби от Румен Радев. Правителството буксува, когато няма титуляри в службите.

Как ще решат водната криза, като обиколи Радев безводието какво се случи? Трябва да направим довеждащи водопроводи. Трябва да се строят язовири. Да се подмени водопроводната мрежа. Доколкото виждам, правителството сложи вицепремиера Зафиров да отговаря за тази криза. В рамките на 3, 4-5 месеца, ако работят, както ние работихме за Перник, догодина нещата ще са много по-добре. Ето това има смисъл.

Делян Пеевски, лидер на „ДПС-ново начало”:

Гарант, че правителството ще работи, съм аз

За г-н Борисов най-важното е да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов.

Аз имам дълг към хората - да свърша работа за тях и ще я свърша. То и се случва вече - всеки ден поставям темите, всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната.

Може да се каже, че в момента “ДПС-Ново начало” е единствената партия, която всеки ден е при хората, очаквам същото и от другите. Тъй че, гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи.

Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен, защо - заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия, никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има.