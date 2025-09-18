"Възраждане" протестират на пл. "Княз Александър I", Костадинов заяви: Нашата страна изчезва, умира тихо

Представители на "Възраждане" излязоха на протест минути преди депутатите да гласуват вота на недоверие срещу кабинета "Желязков". Привърженици на партията блокираха движението по пл. "Княз Александър I".

Протестиращите скандираха "Оставка", "Боклуци", "Мафия" и "Мутри вън". На протеста има табели "Духовно възраждане и свобода за България!", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България", "Унищожаването на лева от мафията е колосален грабеж на народа", "Запазваме лева! Печелим битката", и други.

"За съжаление, управляващите просто ще ни погребат като народ. Нашата страна изчезва, умира тихо", заяви по време на протеста лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Искаме оставка на престъпното правителството и нови избори, заяви още Костадинов.