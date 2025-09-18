Бойко Борисов: Не съм дошъл пеш днес, защото ме болят колената

Няма да дойда да гласувам за вота на недоверие

Не съм дошъл пеша днес, защото ме болят колената. Това каза пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод ситуацията около Народното събрание.

"Всеки знае къде живея, откакто съм се родил. Всеки ден пътувам 40 км. Как да идвам пеша? Още малко ще искат и Витоша да обикалям. Цял ден работя и вечер искам да си почина. За разлика от тях, аз имам деца и внуци и вечер вечеряме заедно", добави Борисов. "Кой им даде разрешение на ППДБ да затварят "Дондуков" заради пет коли. Болят ме колената и не мога да ходя по 80 км на ден пеша, за да правя на някого кеф. А вечер не ходя по улицата като тях, седя си вкъщи. Беше ме страх да си изолирам къщата, затова само я боядисах.”

Лидерът на ГЕРБ изрази съболезнования за починалия полицай.

"Дадох под наем на това управление партията. Не съм аз премиер. Но за да има някаква стабилност, го направихме. Това е последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото. Виждате, че хората свикнаха, цените в магазините ги има и сега трябва да направим бюджет", добави Борисов.

"Не допуснах нелегалната миграция в България. Този проблем разтресе Европа в момента. Не допуснахме Зелената сделка и да ни се затворят централите и да се вдигне токът за битовия потребител. ГЕРБ е бил пример за инакомислещите, но не допуснахме това да влезе в учебниците. Прибавете Шенген и влизането в Европейския банков съюз и еврозоната. Мисля, че това е много", каза още Борисов.

"Няма да дойда да гласувам за вота на недоверие. Ако иска да мине, ако иска да не мине. И българите да си направят сметка за безотговорността на тези хора. Ако има служебно правителство, всички ще гласуваме за бюджети, които искат хората, защото ще сме в предизборна кампания. И тогава няма да ме питате дали съм отговорен. Утре ще мислим в зависимост от вота", заяви Борисов.

"Партийният лидер Радев му е казал, че на крака ми е довел Папергер. Благодаря на Радев, изкарва, че от името на българите трябва да му благодаря, тази инвестиция не е за мен, а той е човекът, който взима най-голяма заплата у нас. Искам да благодаря и за "Боташ". Ако така лесно ги докарва на крака, да предоговори това, което е направил", допълни Борисов. "Партийният лидер Радев трябва да има най-тежката охрана. Той, семейството му, близките му, живее в палат в резиденция "Калина". За да докарва инвестиции, но чиновниците му трябва да имат служебни коли, за да се возят. Какъв е проблемът.”

"Бих се обърнал към колегите от ПП-ДБ - мъчно ми е ме боли, когато използват епитети и не казват какво е направило правителство. Ако имат план Б, защо не казват с кого ще управляват. Какъв е план Б? Хаос", каза Борисов.

Парламентът днес осъмна под блокада. Рано сутринта народни представители на ПП блокираха входовете към служебния паркинг на Народното събрание с автомобили и жива сила. Те определиха това като протестна акция насочена към Борисов и Делян Пеевски заради арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София и Никола Барбутов.