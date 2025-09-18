Делян Пеевски: Ще правя държава с главно Д (ВИДЕО)

Още по темата: Делян Пеевски: Правителството ще изкара пълния си мандат 17.09.2025 11:08

На влизане в парламента той влезе в спор с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков

На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те са приключили. Това каза пред журналисти лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира блокадата на представители на ПП, които затвориха входовете към служебния паркинг на Народното събрание.

По-рано тази сутрин депутати от ПП с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски, съобщиха във Фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

Акцията е в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов.