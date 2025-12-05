В понеделник правителството внася коригирания проектобюджет в НС, обяви финасовият министър Теменужка Петкова.

В резултат на конструктивния диалог е договорено отпадането на няколко спорни мерки, залегнали в първоначалния вариант на бюджета:

- Отпада увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.

- Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, което бе предвидено от 1 януари 2026 г.

- Отпада изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).

Социалните партньори са се споразумели за обща политика по доходите, която предвижда 10% увеличение на заплатите за всички работещи в обществения сектор.

Договорен е и размерът на максималния осигурителен доход, който е фиксиран на стойност от 2300 евро.

За да се балансира бюджетът, е прецизирана капиталовата програма на правителството. Тя ще бъде намалена с общо 750 милиона евро, разпределени както следва:

Намаление с 450 милиона евро по отношение на националното финансиране.

Намаление с 300 милиона евро по отношение на капиталовите разходи със средства от фондове и програми на Европейския съюз.

Още днес Министерството на финансите ще предостави готовия проектозакон и актуализираната средносрочна прогноза на социалните партньори. През почивните дни предстои работа по бюджетите на НЗОК и ДОО.

В понеделник сутринта ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, последвано от заседание на Министерския съвет.

"Доволен съм, че в толкова кратки срокове успяхме да защитим и да се договорим по ключови за бизнеса, за работодателите и за работещите в нашите предприятия въпроси", заяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Той отбеляза като положителен факт, че данъците няма да се вдигат, което е важен сигнал към инвеститорите. Домусчиев подчерта, че предстои още много работа и изрази надежда за по-активна комуникация с финансовото министерство от началото на следващата година, включително за реформи в администрацията.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов също благодари за обществената подкрепа в отстояването на непромяната на данъчно-осигурителния модел. Той акцентира върху необходимостта от широк диалог през следващата година за реформи в пенсионната система и разделянето на социалните от пенсионните плащания.

"С цената на взаимни компромиси и от двете страни успяхме да направим така, че ние като синдикати да се съгласим с това да не се вдигат данъците на бизнеса, а бизнесът да се съгласи с това, че трябва да има политика по доходите в обществения сектор", коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Той уточни, че конкретното разпределение на средствата по министерства ще бъде обект на следващи разговори. Димитров изрази надежда за решение и относно субсидиите за градския транспорт и "Български пощи".