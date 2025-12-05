Бойко Борисов: Предлагам да се закрие комисията "Сорос"

Днес ще направя един тест дали работим заедно

Животът е такъв, колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Изнасям три деца по комшиите. Те комшиите се възмущават вече. Но виждам, че другите партии си мълчат. Животът е такъв, колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи. Не аз, други, защото аз съм потърпевш и знам колко е лошо. Но тази мода ще им се върне от живота. Пак повтарям - не от мен. Да не напишете "Борисов ги плаши". 60 човека нямаше, 50, които се събраха, дадоха им парите, проследихме ги и заминаха. На Люлин се събраха на паркинга, там се разплатиха. Не знам защо от "Величие" отиват в Банкя, а не при Радостин Василев, който пусна сигнала срещу тях, заяви лидерът на ГЕРБ.

„Не съм говорил с Пеевски за бюджета. Аз отговарям за ГЕРБ. Когато всички казваха Борисов да лидира процеса и да направи правителство, ние събрахме едно малцинство, в което присъединихме АПС и направихме правителство. В последствие, когато АПС излезе, Пеевски дойде и без да иска постове, без да иска нищо подкрепи правителството", добави Борисов.

"Днес ще направя един тест - да видим дали работим заедно. Събрахме подписите, входираме, трябват 30-40 минути да закрием комисията "Сорос". Апелирам към колегите от ПП-ДБ, които ги нямаше 17 души в комисия. Аз предлагам да се закрие тази комисия. Целият ГЕРБ беше против, 17 от ПП-ДБ ги нямаше и тя мина. Сега ще внесем искане да бъде закрита", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че бюджетът може да бъде приет до края на годината.

"Ако днес тристранката се разбере, понеделник се направи официална тристранка, минат съответно бордовете на НОИ, има си редица процедури. Ако всичко е наред и вторник бъде вкаран бюджетът в парламанета, по най-бързия начин следващата седмица трябва да се гледа бюджетът", заяви Борисов, като подчерта, че вотът на недоверие ще утежни тази процедура.

Снощи граждани се събраха пред дома на Бойко Борисов в Банкя. Протестиращите оставиха картина пред вратата като част от гражданска акция, която по думите им изобразява „партия Мафия“, една червена роза и бял плик, докато скандираха "тръгнете си с мир".