Костадинов отвърна на удара - откри правописни грешки и при ПП-ДБ

След като вчера, 3 декември, от ПП-ДБ се подиграха на "Възраждане" за грешка в изписването на думата референдум (написана като реферерендум, бел. ред.), днес лидерът на формацията Костадин Костадинов отвърна на удара, като ги излови в още по-фрапантни грешки.

Нещо повече, от "Възраждане" обясниха, че думата реферерендум е нарочно изписана така в транспаранта, за да привлече внимание. От там я определиха като "артистична провокация".

"Погледнете този кадър. Той е от официално изпратен до медиите клип от ПП-ДБ. Обърнете внимание на текста с жълтите букви отгоре. В краткото изречение от няколко думи има 4 грешки:

1. Пише се участЪкът, а не участАкът.

2. Пише се бул. "Княз Александър Дондуков", а не "Дондуков.

3. Пише се паметника на Васил Левски, а не паметника Левски.

4. Накрая се слага точка, каквато тук липсва.

Вчера в парламента беше направена артистична провокация по идея на движение "23 септември", като беше разпънат транспарант с умишлено сгрешен надпис - рефереРендум. Целта беше да се обърне внимание на погазения демократичен вот на гражданите, и тя беше изпълнена - всички заговориха за това. Вчера ПП-ДБ решиха да осмеят провокацията на "23 септември". Е, днес се осмяха сами и показаха колко тежко и функционално неграмотни са. За неграмотно изписаните субтитри на клипа няма да говоря. Възможно е да са заради използван софтуер. Но не е изключено и там грешките да са от неграмотност", контрира ги Костадинов.