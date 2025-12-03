Борисов в Instagram: Повече никой няма да се катери на ГЕРБ (ВИДЕО)

Здравейте, симпатизанти и членове на ГЕРБ, а и всички, разбира се, които искат България да се развива. Така започна свое кратко изявление от кабинета на ГЕРБ в парламента лидерът на партията Бойко Борисов. Клипът е публикуван само в Инстаграм.

"Всички трябва да се съобразим с това, което мислят на площада. Много са ми важни коалиционните партньори. Ние сме научени в няколко подред редовни правителства да работим в коалиция и имаме тази култура. Но това, което реших вчера, е - на първо място стоят интересите на ГЕРБ.

„Вкарахме България в еврозоната, вкарахме я в Шенген. Сега ние и всички останали трябва да се съобразим с това, което мислят хората, това което мислят на площада и да правим само това, което се одобрява“, посочи той.

„Повече никой няма да се катери на ГЕРБ. Който иска да управляваме, ще управлява по начина, по който хората, а и ние искаме. Иначе предсрочни избори“, коментира председателят на ГЕРБ.

„Минахме го осем пъти, ще го минем 16, ако трябва, но това не е добре за държавата. Затова се надявам да се оценява и да има толерантност, за да вървим напред“, каза още Бойко Борисов.