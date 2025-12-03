Парламентът отхвърли искането на Радев за референдум за еврото

Още по темата: Костадинов: Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност 03.12.2025 12:03

Със 135 гласа „против“, 81 „за“ и 3 „въздържал се“

Парламентът отхвърли искането на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото през 2026 г. След прегласуване предложението беше отхвърлено със 135 гласа „против“, 81 „за“ и 3 „въздържал се“.

Искането за национално допитване, внесено от „Възраждане“, беше върнато за разглеждане, след като Конституционният съд постанови, че председателят на парламента няма право еднолично да блокира подобно предложение. Въпросът, предложен за референдума, беше: „Съгласни ли сте България да въведе еврото през 2026 година?“

На 18 ноември Конституционният съд подчерта, че отказът на предишния председател на НС Наталия Киселова да внесе предложението за гласуване е бил неправомерен.

Президентът Радев коментира решението като „победа на правото над произвола“ и призова депутатите да обсъдят въпроса в пленарната зала.