Бойко Борисов: Повече не може да се търпи така!

Повече не може да се търпи така! Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Не сме отстъпили. Искам да разделя протеста на две и да благодаря на първата част. Той беше обявен против бюджета, от първия ден всички от ГЕРБ сме се обединили, че бюджетът е лош. Този протест свърши много добра работа", каза Борисов.

"Вчера съм провел над 100 разговора. Попитах мои приятели защо са на протеста, а те питаха дали и аз съм против бюджета. След това събрах коалицията в разширен формат, заедно с премиера и финансовия министър. Благодаря на синдикати и работодатели, че се съгласиха всички обсъждания на бюджета да са публични, за да се види къде са "касичките". Отново ще режем капиталови разходи, за да балансираме фискалната рамка. И във Франция имаше протест срещу бюджета, и там той помогна много".

Попитан дали имат разногласия за оттегляне на бюджета от страна на Пеевски, той заяви, че те са се върнали на това, което е подписано в началото.

"Г-н Пеевски беше така добър да се съгласи с всички мои предложения",заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ поздрави полицията за свършената работа в понеделник.

"Полицията този път се справи много добре, вандалщините бяха организирани", посочи Борисов.

По думите му ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има хаос.

"Цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе", допълни той.

Той коментира и позицията на ПП-ДБ, които заявяват, че еврозоната е даденост.

„Еврозоната е даденост благодарение на ГЕРБ и на това правителство, което поиска конвергентен доклад“, добави Борисов.