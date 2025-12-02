Костадинов: Протести, докато коалиция "Наглите" не подаде оставка

За нас този протест е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана

Протестите трябва да продължат. Не трябва да има отстъпване, докато коалиция "Наглите" не бъде принудена да подаде оставка. Това заяви на брифинг пред журналисти председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"За нас този протест е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние. За мен това беше гласът на българския народ. Управляват ни корумпирани мафиоти, продължи той, като сравни корупцията с диагнозата "рак".

Костадин Костадинов коментира и темата за вота на недоверие, поискан по-рано днес от ПП-ДБ.

"Да не пускат вот на недоверие, който да е за цялостна политика. Нека преосмислят предложението си за това", каза още Костадинов.

По думите му нищо от това нямаше да се случи, ако България насила не беше засилена към еврозоната.