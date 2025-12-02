Изтеглят бюджета, но не пускат властта (Обзор)

Махат автоматичното нарастване на заплатите на чиновниците, няма да вдигат данък дивидент и осигуровките

Правителството е готово да се откаже от проектобюджета, който бранеше неистово в последната седмица, но няма да подаде оставка, независимо от напрежението и протестите. Още сутринта кабинетът направи рязък завой, съобщи, че оттегля трите бюджетни проекта, а премиерът Росен Желязков подчерта, че управляващите “нямат право да абдикират” и ще останат на власт, за да поправят грешките си и да възстановят доверието.

По обед се събра Съветът за съвместно управление и очакванията бяха, че след заседанието новината ще е за подадена оставка на правителството. Вместо това Желязков подробно обясни процедурата по изтегляне на бюджета. Каза, че след като е минал на първо четене, НС трябва да вземе решение за изтеглянето му. След това следва нова процедура, т. е. да се извървят всички стъпки. Според Желязков щяло да се отдели толкова време, „ колкото е необходимо, за да бъдат разгледани всички предложения”.

“Ще бъде премахнат автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор. Ще бъде преразгледан въпросът, свързан с данък дивидент, както и социалните осигуровки и тяхното увеличение от 2%”, допълни премиерът.

Той увери, че “всичко ще бъде публично”. “Ще отменим като предложение всички теми, които събуждат притеснение - гаранции в ББР за евентуално придобиване на “Лукойл”, ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, особено в сферата на отбраната и на транспорта. Средствата за общините ще бъдат гарантирани. Нашата задача е до края на 2025 година да имаме закон за държавния бюджет за 2026 година”, съобщи министър-председателят.

Желязков увери, че правителството е чуло какво казват гражданите, които протестират, и една от причините да бъде изтеглен бюджетът е тази.

Той обяви, че позицията на правителството е, че следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. И заяви, че правителството е готово да влезе в дебат на заявен вот на недоверие.

Социалните права ще бъдат запазени, увери вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров.

“Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос - разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата? Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И всичко това, за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!? А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия!”, написа лидерът на ДПС-Ново начало Делян

Организаторите на протеста от ППБ настояха не само за изтегляне на бюджета, но и за оставката на целия кабинет, казаха, че ако няма оставка ще поискат вот на недоверие.

“Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство!”, заявиха от “Възраждане”.

“Незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Мафията не се сваля с усмивки и целувки”, призова лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Стойчо Стойчев, политолог, пред “Труд news”:

Ще влезем еврозоната с политическа нестабилност

Изтеглянето на бюджета е достатъчно, след като това беше обявената цел на протестите. След като тя е изпълнена, предполагам, че са удовлетворени основните искания или най-малкото ще се договорят някакви неща. Ако тези договорки не са удовлетворяващи, тогава може да се говори за някакви нови искания.

Резултатът от протестите е, че ще влезем без бюджет в еврото, което е много лош сигнал; ще влезем в еврозоната с голяма политическа нестабилност и бюджетна и икономическа неопределеност и несигурност.

Това е големият риск. Иначе всякакви многостранни преговори и разговори по отношение на политиките, написани в бюджета, са винаги добре дошли, просто времето им беше друго. Трябваше да се случат много по-рано, за да може в настоящия момент да имаме окончателен текст на бюджета, той да бъде приет без драма.

Нещата просто не се случиха. От тази гледна точка не смятам, че някой, който не е злонамерен, печели от тази ситуация. Печелят хора, които правят аспирации за бъдеща политическа кариера на базата на провала на всички вкупом парламентарни партии, но никой в парламента не печели от тази ситуация.

Харалан Александров, социален антрополог, пред “Труд news”:

Две са линиите на развитие - успокояване или радикализиране на протеста

Има две линии на развитие - едната е успокояване и пренаписване на бюджета с широко участие на всички заинтересовани. Вторият вариант е силите, които искат да стабилизират страната като свалят правителството и предизвикат предсрочни избори, да вземат превес, да продължат протестите, да се радикализират, да се стигне до насилие. Тогава съвсем предсказуемо Борисов ще се оттегли, защото той винаги има много ясни приоритети.

Върховният му приоритет е да няма граждански сблъсъци и насилие. Това означава предсрочни избори и служебно правителство. Оттук нататък нищо не е ясно. Много зависи как ще се формират нагласите, каква ще е активността на гласуване на тези предсрочни избори и каква ще е посоката, в която ще тръгне държавата след това.

За радикалната група протестиращи изтеглянето на бюджета не е достатъчно, за основната група предстои да разберем. Може да се окаже, ако новият процес на бюджетиране е направен добре, най-вероятно голяма част от хората ще се почувстват удовлетворени и ще се успокоят. Натискът няма да спре тъй като радикализираното ядро, което предизвика протестите и в някакъв смисъл е съучастник в насилието, въпреки че сега се опита да се измъкне, имаше много ясни призиви. Аз се опасявам, че плановете на тези, които искат да стабилизират България, са по-скоро типа на Жан-Виденовата зима, отколкото лятото на 2020.

Юрий Асланов, социолог, пред “Труд news”:

Поколението на площадите е различно

Протестът започна по повод на бюджета, но вече не е такъв. Очевидно е, че няма да продължи така и че ще ескалира до искане за оставка на правителството и нови избори. Няма как да се върнем в началното си положение с бюджета и според мен така ще продължи. докато изпуснат бутилката. Трудно ще се върнем назад и е ясно, че всички опити да се канализира политически недоволството, няма да успеят.

Това сме го виждали и друг път с тази разлика, че поколението, което е на българските площади сега е различно от предишните и затова не знаем как ще приключи. Винаги приключваше по един и същи начин - задкулисието успяваше да овладее да канализира и да смачка тези масови избухвания. Сега не знаем дали ще е така. Дано не е така. Очаквам трудни дни за правителството и управляващото мнозинство, дали ще се стигне до оставка, не знам, но това различно поколение, което е по българските площади, се заяви и от тук нататък ще трябва да наблюдаваме дали ще може да излъчи лидери, които да го оформят политически.