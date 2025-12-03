Парламентът гласува днес изтеглянето на Бюджет 2026

В понеделник хиляди граждани излязоха на протести

Днес Народното събрание ще гласува дали да бъде изтеглен проектът за държавния бюджет за 2026 г., който вече премина на първо четене.

В понеделник хиляди граждани излязоха на протести в различни градове срещу план-сметката на държавата. Вчера се проведоха срещи между представители на властта, синдикати и работодатели в Министерството на финансите. По време на разговорите стана ясно, че в новия бюджет няма да има увеличение на данъци и осигуровки, както и въвеждане на СУПТО. Обсъждане на удължаване на бюджета за 2025 г. не е правено.

От ПП-ДБ настояха за оставка на правителството и предсрочни избори, като аргументираха позицията си с твърдението, че управляващите закъсняват с изтеглянето на Бюджет 2026. Президентът Румен Радев също призова за нови избори. Премиерът Росен Желязков отговори категорично, че „ще абдикират последни“.