"Величие" се оплака от репресии и натиск

В декларация от парламентарната трибуна

Политическа партия „Величие“ излезе с декларация от парламентарната трибуна, в която обвини властта в системно преследване и опити за дискредитация.

„Влязохме в парламента не по традиционния път, а чрез касиране на изборите след тежка съдебна битка, която доказа сериозни изборни нарушения. Въпреки това няма нито едно заведено дело и нито един осъден“, заяви депутатът Мария Илиева.

Според нея от първия ден след този прецедент членовете на партията са подложени на натиск, институционални атаки и клевети. „Последната и най-брутална проява е задържането на седем граждани, част от които акционери в частен проект, свързан с нас и нашите обществени позиции“, добави Илиева.

Депутатът обясни, че обвинението твърди, че в периода от началото на януари до 26 ноември 2025 г. в София, Варна и други части на страната е имало участие в организирана престъпна група за измами и пране на пари, ръководена от Комисията за противодействие на корупцията. Сред задържаните има човек с тежко заболяване и баща със син, който е бил дете по време на разглеждания период.

„Това дело беше възобновено без никакви нови доказателства. Няма нови свидетели, нови документи или експертизи. Повторното стартиране на вече прекратено производство е в разрез с принципите на правовата държава и създава опасен прецедент“, обявиха от „Величие“.

Илиева подчерта, че най-малката партия в парламента, с 10 души, се е оказала най-неудобната, защото отстоява истината за системата, не се е „продала“ и защитава интересите на избирателите си.

„В завладяната държава това се наказва. Това е методика и политически маниер на репресия“, каза тя и обяви, че ще сезират международни институции, Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа, както и международни правозащитни организации.

„България вече се събужда. Вашата безпределна наглост и откровени кражби извадиха духа на народа от бутилката. Последните протести го доказаха“, завърши декларацията на „Величие“.