Костадинов: Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност

Заради влизането в Еврозоната и държавния бюджет

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви в парламента, че след днешното гласуване за провеждане на референдум за запазване на лева партията му ще поиска президентът Румен Радев да свика Консултативен съвет по национална сигурност. Поводът – според него – е ситуацията около държавния бюджет и „незаконното“, по думите му, влизане на България в еврозоната.

„Очакваме за пореден път да бъде гласувано срещу правото на демокрация в България“, заяви Костадинов. Той определи ситуацията като безпрецедентна, припомняйки, че за първи път правителството оттегля проектобюджет.

„Това е първият ни бюджет в евро. Европейската централна банка вече изрази опасения по отношение на предишния проект, а ние дори не знаем какво е различното в новия“, каза още лидерът на „Възраждане“.

По думите му липсата на извънредни заседания може да забави приемането на бюджета, а без становище от ЕЦБ процесът по присъединяване към еврозоната остава непрозрачен.

„Реално може да се окаже, че страната влиза в еврозоната абсолютно незаконно, на фона на растящата инфлация и безпрецедентно масовите обществени протести“, заяви Костадинов.

Той добави, че партията му е готова да подкрепи и вот на недоверие към правителството.