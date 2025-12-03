"Разочарован и омерзен съм": Председателят на Контролния съвет на ПП хвърли оставка

Напускам позицията на председател на Контролния съвет на Продължаваме Промяната - крайно разочарован и омерзен. Това написа във фейсбук Александър Русанов.

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република! От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години - това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни!", пише още той.