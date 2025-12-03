Парламентът отказа да свали имунитета на депутат от "Възраждане"

Йордан Тодоров отказа да се изкаже по темата

Парламентът отхвърли предложението на "ДПС – Ново начало" по искането на изпълняващия функциите главен прокурор от 27 февруари т.г. за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров от парламентарната група на "Възраждане“.

За сваляне на имунитета гласуваха 56 депутати, против бяха 40, а 79 се въздържаха. Йордан Тодоров отказа да се изкаже по темата.

Цвета Рангелова, колежка на Тодоров, коментира, че искането е нередовно и представлява политическа репресия срещу "Възраждане". По думите ѝ само назначен по Конституция главен прокурор има право да иска сваляне на имунитет на депутати, а настоящият временен изпълнител на длъжността не разполага с такива правомощия.

"Няма да си дадем имунитетите, за да угодим на поредната политическа репресия", заяви Рангелова.