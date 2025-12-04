Пеевски за ПП-ДБ: 9 месеца бяхте с ДПС и всеки ден се завирахте в кабинетите ни с Борисов (ВИДЕО)

9 месеца сглобка, 9 месеца бяха в моя кабинет. Не могат да бягат от миналото си - аз ще ги достигна всички. Всички те бяха част от нас. Всички се завираха в кабинета на Борисов и в моя.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски по отношение на напрежението и протестите, които организираха лидерите на "Промяната" и "Демократична България".

"Първо, аз обичам с факти да говоря. Ивайло Мирчев, Борисов, Пеевски. Ивайло Мирчев, Борисов, Пеевски. Малка част... Това ви го давам, да си го снимате", каза Пеевски, показвайки документите, в които подписите му стоят редом до тези на председателите на ДБ и ПП.

Решенията, които Пеевски показа с подписите на Борисов, Христо Иванов, Делян Пеевски и Ивайло Мирчев са за предоставяне на допълнителна военна помощ за Украйна, с дата 26.09.2023 г., за допълнително предоставяне на военно-техническа помощ за Украйна, с дата 13.07.2023 г., предложение за изменение и допълнение на Закон за контрол и прилагане на ограничителни мерки, с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, с дата 25.09.2023

"В деловодството има още много други проекти. Това е истината", обяви лидерът на Ново начало.

"Сглобката беше едно цяло. Няма да излъжат хората. Всички те се завираха в кабинета на Борисов и в моя. Хората трябва да знаят истината - тези не могат да ги представляват, те са лъжци. Колко време бяха, близо 9 месеца и повече, с ДПС. Бяхте 9 месеца с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", заключи лидерът на ДПС.