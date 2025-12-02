Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България

Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България. Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на "ДПС- Ново начало" във фейсбук. Той отправи критики към президнета Румен Радев.

"Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!

Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!

Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!

Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.

Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!

И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!

Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!

А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!"