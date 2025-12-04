ПП-ДБ внасят вот на недоверие за икономическата политика на правителството

МЕЧ ще го подкрепят

Вот на недоверие за икономическата политика на правителството ще бъде внесен утре в Народното събрание, съобщиха Николай Денков и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" в кулоарите на парламента.

Божанов каза, че темата е икономическата политика, тъй като чрез нея правителството изкара толкова хора на протест. Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест, каза Божанов. Според него икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.

Божанов коментира твърдението, че протестът на 1 декември е нерегламентиран.

"Когато има 100 000 човека на протест, няма как те да бъдат контролирани, каза народният представител. Всички предварителни планове на организаторите се променят в движение", отговори той на критиките, че за шествието след протеста не е имало разрешение от Столичната община.

"Организаторът, който беше споменат от министъра, е уведомил Министерството на вътрешните работи по телефона между 16:00 и 17:00 ч., че след като се очакват много повече хора от първоначално планираните, няма как да контролираме хората накъде да тръгнат и дали ще има шествие. Работа на МВР е да охранява протеста в цялото му протежение, както и да проверява за провокатори", подчерта Божидар Божанов.

"От министъра и от шефа на МВР установихме, че МВР няма как да установява провокатори и трябвало стюардите да ги установят, каза Божанов.

Междувременно, лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че формацията ще подкрепи вота на недоверие, който подготвят от ПП-ДБ.

"Ще се включим в изготвянето на мотивите и защитата на недоверие към кабинета "Желязков" заедно с "Продължаваме промяната - Демократична България", съобщи той.

И допълни, че днес са били потърсени от ПП-ДБ, които са им изпратили първоначалния вариант на вота.