Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест

Не чухме нищо, а само нападки и оправдания - нещо, което не е изненада. Едва ли и дори инициаторите на това изслушване от ПП-ДБ са били изненадани", коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по БНТ след изслушването днес на вътрешния министър Даниел Митов в парламента за протестите, действията на полицията и провокаторите.

"Заради протестите, които сме организирали назад във времето сме имали доста възможности да искаме и да получаваме дори и половинчата информация за от МВР. Нищо ново под слънцето. Нищо, което да ни изненада и нищо, което да е по-различно от това, което очаквахме. МВР винаги може да контролира всичко. В това отношение имаме полиция, която е много добре тренирана. Въпросът е дали иска, но в този случай видяхме, че полицията тя не иска. И вината е на политическия фактор, който ръководи МВР", каза Костадинов.

По думите му, когато им се даде заповед на полицаите, те "знаят как да смачкат протеста и те затова са пратени там". Но в един случай решават да действат, а в друг - не. "Някой може би е очаквал, че ще има възможност на протеста да се случат ексцесии, които да доведат след това до обвинения срещу всички организатори на протеста", добави той.

"За първи път видях общонароден протест, който не можем да кажем, че е на тази или онази партия. Наистина общонароден, много шарен протест - там имаше всякакви хора. Хората, които са на протеста имат огромен гняв, омраза срещу управлението, защото те го асоциират с престъпници и с мафия. За мен управлението е синоним на мафия. И тези хора в момента, в който се съберем толкова много - 100 хиляди души, може би и повече си опияняват от това, което им дава мощта на масата. Когато сме 100 хиляди души на улицата, дори и най-силната полиция може да отстъпи и тя действително отстъпи", каза още Костадинов.