ПП-ДБ внесе вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", плаши с по-голям протест, ако не хвърли оставка

ПП-ДБ внесе в Народното събрание вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, въпреки решението за оттегляне на Бюджет 2026.

Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството.

"Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката. Днес внесохме вот на недоверие срещу това правителство и това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение на България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим", заяви председателят на Промяната Асен Василев.

"Ако това правителство има грам разум, то ще чуе гласа на българските граждани и ще подаде оставка незабавно. Ако не подаде оставка, в деня на обсъждане на вота, което ще бъде вероятно вторник или сряда, ще свикаме още по-голям протест от този, който се случи на 1 декември и каним всички български граждани да се присъединят към него", категоричен бе той.

"Очакваме всяка една политическа сила, която има и малко останал политически инстинкт, да подкрепи този вот на недоверие, защото управляващите губят подкрепа с всяка изминала минута, в която продължават да стоят на власт. Внесохме този вот на недоверие с подкрепата на АПС и МЕЧ, за което им благодарим. Но очакваме той в зала да бъде подкрепен от всеки, който има малко останал политически морал. Очакваме да отидем на избори максимално бързо. Защото с тази гражданска енергия, която има в момента, очакваме да има много по-висока избирателна активност", посочи Божидар Божанов от ДБ.

През седмицата премиерът Росен Желязков обяви, че правителството няма никакво намерение да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие след дадените заявки от страна на ПП-ДБ. От „Промяната“ пък бяха категорични, че след многохилядните протести в София и други градове на страната внасят вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът ще има още по-голям протест, чието мото ще бъде: „Стига! Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България!".

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов на свой ред заяви, правителство остава правителство на малцинството. За вота на недоверие, който внасят ПП-ДБ, той коментира, че това е възможност да се преброят.