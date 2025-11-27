СДВР за снощния протест: Ескалацията не започна от полицията (ВИДЕО)

Петима униформени са пострадали, трима души са задържани

Директорът на СДВР, гл. комисар Любомир Николов, заяви категорично, че по време на снощния протест охраната е била осигурявана изцяло от щатни полицейски служители, без участието на частни охранители или други външни структури.

Той уточни, че полицията е обезпечавала обществения ред от 18:00 до 23:00 часа на площада пред Народното събрание, където политическа партия бе заявила провеждането на мирен протест. Изграден е бил плътен кордон около сградата на парламента.

По думите му около 19:10 часа ескалация на напрежението е възникнала без провокация от страна на полицията. В резултат при инцидентите са пострадали трима служители, а по-късно – при нова ескалация – още двама. Всички случаи вече са в досъдебни производства и Софийската районна прокуратура се очаква да повдигне обвинения.

Николов коментира и разпространено видео, на което полицай се плези към протестиращи. „Не мога да кажа дали е реакция към конкретно лице, предстои проверка“, заяви той.

По данни на СДВР трима протестиращи също са пострадали, но нямат сериозни наранявания и няма доказателства, че травмите са причинени от полицейски действия.

Общо петима униформени са пострадали – трима са били откарани в болница и освободени след преглед, а двама са прегледани на място.

Има трима задържани за хулигански прояви, сред които един италиански гражданин. Другите двама са опитали да повредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет. Повредени са и три полицейски автомобила.