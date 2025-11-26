Дупка в бюджета вдига таксите в университетите

Около 700 милиона лева не достигат във ВУЗ-овете, твърди шефът на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова

По закон заплатите се увеличават с 15%

Очакваното увеличение на парите, които студентите плащат е около 10 на сто

Увеличение на таксите в университетите поради недостиг на средства в бюджета за 2026 г., прогнозира председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова. Този недостиг е в размер на 700 милиона лева и е изчислен на база разходите за заплати и капиталовите разходи (издръжката за обучение) на университетите. По думите на проф. Темелкова възнагражденията на академичния състав ще нараснат с около 15% заради осигурителните тежести и процента за прослужено време, а увеличението на бюджетите на университетите за 2026 г. ще бъде значително по-ниско и няма да може да покрие тези разходи.

Председателят на Съвета на ректорите даде за пример Висшето транспортно училище “Т. Каблешков”, в което положението е най-тежко - бюджетът му за 2026 г. е само с 0.76% по-висок от 2025 г., докато увеличението на преподавателските заплати, което то е длъжно да осигури по закон заради обвързване на университетските възнаграждения със средните за страната, е около 15% с включените в заплатите осигуровки и стаж.

“Ако вземем за база този университет и дадените му 0,76%, търсим 14.3% за него. Няма откъде да дойдат тези средства”, коментира тя.

По думите є компенсация на дефицита в бюджета университетите могат да получат само от таксите за обучение, защото те са единственият им източник на приходи. Според проф. Темелкова в момента не може да се определи точно кой университет с колко ще увеличи таксите си. Дефицитът в цялата система предполага средно увеличение в размер на около 10%, но академичната автономия на всеки университет ще вземе индивидуално решение в зависимост от увеличението в бюджета, което ще получи. Недостигът на средства във Висшето транспортно училище ще е най-голям, но има и университети с по-високо увеличение на бюджета за 2026 г. - в размер на 2.3% или 4.3%, при които дефицитът и следователно увеличението на таксите ще е по-малко.

Темелкова обясни, че нищожното увеличение на бюджета при някои университети се дължи отчасти на това, че те предлагат специалности, които в момента не се търсят много, но са изключително важни за икономиката - като инженери в областта на транспорта, жп кадри, машиностроителни инженери.

“Всяка маневра в таксата за държавно обучение, се отразява на таксите за платено обучение, защото такава е формулата съгласно министерското постановление, което определя начина на изчисляване на таксите. Ако има промяна, без значение нагоре и надолу, в таксите за държавна поръчка, това ще се отрази и на таксите за платено обучение”, коментира още тя.