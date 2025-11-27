Почина тонрежисьорът Иван Станков

Отишъл си е наш скъп приятел, Иван Станков! Това съобщиха от БТР в социалните мрежи.

"Той беше един от най-добрите тон режисьори с които сме работили. С него записахме албумите “БТР 97”, “7-балади” и “Мечти”. Той има огромен принос за звука на БТР. Свързват ни незабравими моменти, защото заедно пробивахме път. Почивай в мир бат Станьо!", пишат още от музикалната група.

Иван Станков бе известен със своя професионализъм и безкомпромисно качество на работа. Той има огромен принос за звука на БТР, като неговият опит и талант са оставили трайна следа в българската рок музика.