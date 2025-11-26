Официално: Парламентът се отказва от паркинга пред "Св. Александър Невски"

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

"Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание", се посочва в съобщението.

Вчера столичният кмет Васил Терзиев подкрепи предложението паркингът "да служи на софиянци, а не на депутати", след като лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поиска от него да отвори паркинга за хората. По-късно от общината официално посикаха от НС да освободи паркинга.

До решението се стигна, след като по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“. По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Председателят на парламента Рая Назарян е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски“, посочват от пресцентъра.