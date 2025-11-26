ДАМТН започва масирани проверки на туристически съоръжения и атракциони

Служители от Главната дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започват масирани проверки за безопасната експлоатация на пътнически висящи въжени линии и скивлекове, безопасната експлоатация на асансьори, монтирани в места за настаняване и правилната и безопасна техническа експлоатация, и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване.

Кампанията стартира преди разгара на активния зимен сезон. Проверките ще започнат на 1 декември и ще продължат до 19 декември 2025 г. При установяване на нарушения ще бъдат предприети принудителни административни мерки.