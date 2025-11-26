Пресцентърът на МВР: Разпространената информация от ПП-ДБ е лъжа!

Министерството на вътрешните работи опроверга твърдения за прекратени отпуски на полицейски служители заради днешния протест в центъра на София. От пресцентъра на ведомството заявиха, че разпространената от народен представител от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ информация е невярна.

Според МВР нито в централните, нито в териториалните структури е имало промяна в работния режим, а всички служители работят при напълно нормални условия.

От министерството определят твърденията за прекратяване на отпуски като „лъжа“.