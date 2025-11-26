Строежи в дерета и речни корита: ДНСК установи нередности при 370 обекта в страната

Установени са общо 370 нарушения от извършените 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки, дерета и заливаеми зони в цялата страна. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

По думите му само около 30 от проверените места не показват нарушения, а останалите разкриват различни несъответствия със Закона за устройството на територията и Закона за водите.

"Част от строежите са изпълнени върху покрити речни корита, други върху дерета, които не са били нанесени коректно в кадастралните карти. Установени са и случаи на строителство без необходимите книжа", добави министърът.

Иванов подчерта, че голяма част от обектите са били разрешени въз основа на подробни устройствени планове, които не са съгласувани с басейновите дирекции или регионалните инспекции по околната среда и водите. По думите му това е довело до неправилно определяне на границите на водните обекти, а в някои случаи и до разминаване между кадастралните граници и реалните теренни условия.

За да не се стига до водни бедствия като това в Царево и курортното селище "Елените", от регионалното министерство предлагат:

"Басейновите дирекции" към Министерството на околната среда и водите да възложат изработването на специализирани кадастрални карти за определяне на границите на водните обекти на заливаемите площи, да осигурят публичен достъп към тях. "Басейнови дирекции" служебно да уведомяват общините и другите компетентни органи за границите на водните обекти и ограниченията върху собствеността и застрояването на засегнатите върху тях имоти. Предлагаме и законодателни изменения в Закона за водите".

Проверките продължават, увериха от регионалното министерство.