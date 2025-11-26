Община Варна пуснала Зелена зона в държавни имоти, на които няма право

Зелена зона за платено паркиране във Варна вече работи, но документално все още е в „сивата зона“. Това заяви областният управител проф. Андрияна Андреева на брифинг, провокиран от нередности около 16 държавни имота в кв. „Чайка“, която е в обхвата на зоната. Статутът им не е променен и Община Варна няма право да ги ползва безвъзмездно.

"Това поставя под въпрос законността на включването им в Зелена зона", каза Андреева и допълни, че вече има подадени жалби и сигнали от жители на квартала и от учители в Математическата гимназия. „Не коментирам целесъобразността на зелената зона, а въпроси, които касаят държавната собственост“, подчерта Андреева и предупреди, че проблемът би могъл да се задълбочи предвид заведените вече съдебни дела.

Областният управител изясни и хронологията на комуникацията с общината, свързана с държавните имоти в обхвата на Зелена зона. Тя тече от 2022 г. Тогава от местната администрация поискали от държавата 48 имота в кв. „Чайка“ на основание параграф 42 от Закона за общинската собственост. Последвалите проверки установили нередности и непълноти в подадената документация. Година по-късно общината отправила ново искане да получи от държавата 26 имота, но представила документи само за два от тях. Последвалите няколко напомнителни писма от областната управа да бъдат предоставени нужните книжа и за другите останали без отговор до въвеждането на Зелена зона на 20 ноември тази година. След това от кметството предоставили документация за общо 10 от 26-те имота. Андреева призова кметската администрация по-експедитивно да комплектова и предостави нужните документи и уточни, че общината дължи обезщетение за неправомерното ползване на имотите, които не са деактувани.

Оказа се, че директорът на ОП „Общински паркинги и синя зона“ Добромир Арнаудов има данни само за един държавен имот, който бил включен в одобрения през 2023 г. технически проект на Зелена зона и бил изваден от обхвата й. Той увери, че ще извърши лична проверка за наличие на маркировка и знаци върху спорните терени и ако те действително са държавни, ще бъдат извадени от Зелена зона и ще се изготви нов технически проект за съответните улици.