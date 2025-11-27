Бургаска вълна от пясък превзе "Флорида"

На Международния фестивал за пясъчни скулптури

Бургаските скулптори Пол и Реми Хогард, които ваят чудеса от пясък на плажа в морския град, завоюваха два медала и впечатлиха публиката във Флорида по време на Международния фестивал за пясъчни скулптури Siesta Key Crystal Classic и 35-ия годишен американски шампионат по пясъчни скулптури на плажа Форт Майърс.

Сред най-впечатляващите им творения е уникална вълна с 50 делфина – дело на Пол, а двамата заедно в категория „двойки“ създадоха природна сцена, вдъхновена от колонията сурикати в Зоопарк Бургас, със заглавие „Да се грижим един за друг“.

„Наблюдавахме колонията от сурикати в Зоопарк Бургас и видяхме как действат като група, като семейство – винаги се грижат един за друг. Възрастните се редуват да наблюдават и обгрижват, докато бебетата и останалата част от групата се хранят и играят на сигурно място. Можем да вземем пример от сурикатите, грижещи се за благополучието и щастието на цялата група. И сурикатите, разбира се, са супер сладки – наистина ни хареса да извая цели 40 от тези малки същества. Публиката много се наслади на скулптурата“, споделя Реми.

В Американското първенство по пясъчно скулптуриране двойката се състезава и индивидуално в категория „Соло“. Делфините в пясъчната вълна сякаш плуваха към публиката, а Реми извая и голямо момиче, гушкащо котка, с много емоция, детайли и текстура.

Двойката вече се завърна в Бургас и с голям ентусиазъм продължава работа по настоящите си проекти в града. Миналата година талантливото семейство успешно извая и уникалната скулптура за Рождество Христово.