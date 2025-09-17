Делян Пеевски: Правителството ще изкара пълния си мандат

Още по темата: Бойко Борисов: КПК в този вид не трябва да остава 17.09.2025 11:02

Аз съм гарант за това

Безсмислено е това, което се случва в момента. Загуба на време. Тези хора нямат посока. Това каза лидерът на ДПС-Ново начало пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Делян Пеевски, коментирайки дебатите по вота на недоверие.

"Казах им го, безсмислено упражнение. Колко време остава до края на мандата? 3 години и 3 месеца/4 месеца? Толкова ще бъде мандатът", каза още Пеевски и отново призова упражненията на гърба на хората да престанат. "Да чухте някой реален проблем да са решили? Плюс това за темите, за които е вотът на недоверие точно хората с техния баща, които грабиха държавата близо 5 години, срам няма да го правят - пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесия, влачения на политически лидери и те ще говорят за това. Край! Аз съм гарант за това", заяви Делян Пеевски.