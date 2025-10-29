Илияна Йотова: Кирилицата е не просто азбука – тя е нашата идентичност



Вицепрезидентът представи сборника „Азбука. Език. Идентичност“

Официалното представяне на сборника „Азбука. Език. Идентичност“ днес беше официално представено от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Вицепрезидентът Йотова каза, че „за да реши проблемите си, днешният век има огромна нужда от хуманитарни науки, които малко напоследък се пренебрегват. Не малко, а доста. Има нужда от връщане на хората, които се занимават с наука и от интелигенцията във взимането на националните решения".

„ Кирилицата е не просто писменост – тя е нашата еднаквост и приносът на България към духовната карта на Европа, “ съобщи Йотова при представянето на изданието.

В представянето на сборника участва директорът на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев" проф. дфн Вася Николова Велинова. Тя каза, че „азбуката, писането, респективно и четенето, са най-крехката човешка дейност, без която развитието на интелекта би било и е немислимо".

„Възможността да представя днес пред такава елитна аудитория, сборника „Азбука, език, идентичност“ приемам като изключително висока чест и признание не само за работата ми като един от научните редактори на тома, но преди всичко, като оценка и уважение към представляваната от мен институция - Центъра за славяно-византийски проучвания към Софийския университет „Свети Климент Охридски“, който идната година ще чества своя 40-годишен юбилей", каза още проф. Велинова.